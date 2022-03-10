Автоэксперт Канаев рассказал, когда можно переходить на летнюю резину

Менять резину россиянам лучше не раньше апреля, поскольку в стране еще ожидаются заморозки. Об этом NEWS.ru рассказал автоэксперт Сергей Канаев.

«Переобуваться» стоит не раньше, чем через месяц, уверен Канаев.

«Я могу сказать, что если мы говорим о европейской части России, то здесь перепады дневных и ночных температур составляют порядка 20 градусов. А вот в районах центральных евразийских бывают вообще порядка 40 градусов. Поэтому все зависит от климата, но точно могу сказать, что даже в южных регионах рано „переобуваться“», — пояснил эксперт.