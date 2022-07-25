Автоэксперт Канаев прокомментировал закон об уголовной ответственности для нарушителей

Закон, вводящий уголовную ответственность за систематическое вождение без прав, вступил в силу в России. Эту новость в разговоре с RT прокомментировал автоэксперт Сергей Канаев.

Он подчеркнул, что проблема вождения без прав в России существует, и такой закон был нужен, чтобы повысить безопасность на дорогах.

«В качестве профилактической меры, наверное, это требовалось ввести. Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности, я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль», — сказал Канаев.