Автоэксперт Канаев оценил закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с RT прокомментировал вступивший в силу закон об уголовном наказании для водителей, многократно нарушавших ПДД. Он назвал эту меру скорее профилактической.

«Я считаю, что это скорее профилактическая мера, с точки зрения влияния на ситуацию и на людей, которые агрессивно водят свой автомобиль. Потому что с точки зрения контроля на дорогах стало очень сложно. Скорее всего, эта мера будет применяться к тем людям, которые нарушают ПДД гораздо больше, чем даже прописано в законе. У нас есть люди, у которых превышение не трехкратное, а даже десятикратное», — отметил Канаев.

Он добавил, что целью закона не является «пополнить тюрьмы контингентом нарушителей ПДД».