Автоэксперт Канаев оценил предложение разрешить водителям оплачивать парковку позже

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал предложение депутата Виталия Милонова ввести принцип отложенной оплаты парковки в России. Об этом сообщил RT.

«Полностью поддерживаю. Это разумное предложение, и ничего страшного в этом нет. Я могу сказать, что в Москве каждый десятый автовладелец просто не успевает оплатить парковку, и им в конечном итоге приходит штраф», — сказал Канаев.

Он добавил, что организации, предоставляющие парковочные места, ничего не потеряют — ведь в случае неуплаты водителю выставят штраф по истечении суток. Сейчас на оплату парковки автомобилистам дается слишком мало времени.