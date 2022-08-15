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    15 августа 2022, 12:00

    Автоэксперт Канаев оценил идею по ограничению скорости для электросамокатов перед переходами

    Оксана Лавнюженко

    Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею по ограничению скорости для электросамокатов до пяти километров в час перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Об этом написал RT.

    По его словам, это бессмысленная затея, поскольку не учтены владельцы средств индивидуальной мобильности.

    «Первое, с чего нужно начинать на всех средствах индивидуальной мобильности, — это учет владельцев. И тогда уже можно хоть что-то контролировать. Пока этого не будет, все инициативы по внедрению страховки или каких-то других ограничений будут абсолютно бессмысленной затеей», — отметил Канаев.

    Он добавил, что без этого контролировать безопасность электросамокатов не представляется возможным.

    Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом до пяти километров в час.