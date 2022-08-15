Автоэксперт Канаев оценил идею по ограничению скорости для электросамокатов перед переходами

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею по ограничению скорости для электросамокатов до пяти километров в час перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Об этом написал RT.

По его словам, это бессмысленная затея, поскольку не учтены владельцы средств индивидуальной мобильности.

«Первое, с чего нужно начинать на всех средствах индивидуальной мобильности, — это учет владельцев. И тогда уже можно хоть что-то контролировать. Пока этого не будет, все инициативы по внедрению страховки или каких-то других ограничений будут абсолютно бессмысленной затеей», — отметил Канаев.

Он добавил, что без этого контролировать безопасность электросамокатов не представляется возможным.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом до пяти километров в час.