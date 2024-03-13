Общество 13 марта 2024, 13:40 Автоэксперт Канаев: лекции об использовании электросамокатов помогут снизить процент ДТП

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Автоэксперт Сергей Канаев прокомментировал идею просветительских лекций в учебных заведениях об основах использования электросамокатов. В беседе с RT специалист назвал инициативу полезной.

По его мнению, соответствующие меры помогут снизить процент ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

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«То есть они (аварии — прим. ред.) не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится», — добавил Канаев.

Он также отметил, что реализация предложения пойдет на благо как водителям, так и пешеходам.