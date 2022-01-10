Автоэксперт Кадаков высказался о законе об уголовной ответственности для лихачей

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с RT прокомментировал закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. По его мнению, закон будет работать как профилактика нарушений.

Угроза уголовной ответственности может удержать многих от гонок на дорогах, считает эксперт.

«Вся эта статья работает только при живом взаимодействии с ГИБДД, при составлении живых протоколов на реального водителя… Надо быть лишенным прав, в период лишения ездить без головы, надо попасться инспектору ГИБДД или патрулю… На условную Мару Багдасарян это подействовало бы. Если бы тогда действовал этот закон, то тогда ее бы смело оштрафовали на другие деньги, а возможно, дали бы срок. На такие крайние варианты демонстративного неуважения к обществу и к закону, наверное, эта статья подействует», — сказал Кадаков.