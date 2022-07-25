Автоэксперт Кадаков высказался о предложении освободить от налога унаследованные детьми авто

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал предложение об освобождении от транспортного налога автомобилей, которые были унаследованы детьми. Об этом написал RT.

По его словам, это звучит как благая цель, однако в масштабах страны количество несовершеннолетних, которым в собственность попадают машины, не такое уж и большое. Кроме того, неясен механизм отслеживания использования автомобилей опекунами или законными представителями.

«Слишком много условностей. Опять же — смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет», — сказал Кадаков.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой освободить от налога унаследованные детьми автомобили.