Автоэксперт Кадаков рассказал о сложностях покупки машины за границей

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что людям, не являющимся специалистами, не стоит самостоятельно приобретать машины за границей. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кадаков пояснил, что в такой ситуации очень сложно учесть все нюансы, поэтому могут возникнуть неприятности. По его словам, покупкой автомобиля за рубежом должны заниматься специалисты.

«Если мы везем из Японии, надо понимать, как работает аукцион, кто отвечает за сохранность автомобиля во время доставки. Как проверять документы, если машина привезена, как проверить скручен пробег или нет», — привел примеры Кадаков.