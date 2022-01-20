Автоэксперт Кадаков рассказал, как ухаживать за машиной зимой

Зимой автомобилю нужен особый уход, чтобы он прослужил долго, а езда была безопасной. Автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT дал советы автомобилистам на холодный период.

«Самое важное зимой — чтобы автомобиль в любой момент времени завелся и не отказал. Один из главных моментов — это аккумуляторная батарея, ее емкости иногда не хватает для того, чтобы запустить двигатель. То есть, если вы понимаете, что еле-еле крутится стартер, это значит, что ее надо заменить, чтобы не оказалось так, что вы где-то вдали от цивилизации не сможете завести двигатель», — сказал эксперт.

Перед холодами лучше поменять щетки стеклоочистителя, а в течение зимы следить за чистотой фар, чтобы обеспечить хорошую обзорность. Кроме того, нужно принять меры, чтобы защитить автомобиль от воздействия вредных реагентов, которыми посыпают улицы городов.

«На зимнее время лучше положить резиновые коврики. Часто используются химические реагенты, они разъедают не только обувь, вредят не только людям и животным, они вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля, поэтому на мойку нужно обязательно периодически заезжать и хорошо мыть автомобиль — это тоже залог здоровья вашей машины», — посоветовал Кадаков.