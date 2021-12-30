Автоэксперт Кадаков прокомментировал предложение ввести налоговый вычет при покупке авто

Автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT прокомментировал предложение ввести налоговый вычет для граждан при покупке автомобиля. С такой идеей ранее выступил политолог Антон Орлов.

«Все зависит от тех задач, которые ставит перед собой государство. Автомобилей покупается много, сделок (если говорить даже о новых автомобилях) довольно много, и, конечно, это приличная сумма. У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это все машины российской сборки. Разной степени локализации, но тем не менее все-таки машины, которые выпускаются здесь», — заметил Кадаков.

Он добавил, что в случае вычета на покупку нового автомобиля, деньги государству будут возвращаться в виде налогов, поскольку производство начнет развиваться активнее.