Автоэксперт Кадаков посоветовал закупить зимнюю резину летом

Без зимних шин в холодное время года в России не прожить, однако многие автомобилисты затягивают с их покупкой. Автоэксперт Максим Кадаков в эфире радио Sputnik посоветовал закупаться зимними шинами летом, пока они не подорожали.

«Зимние шины для автомобилей 95% покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Это классическое поведение покупателей. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше», — сказал Кадаков.

Он посоветовал закупиться зимними шинами в июне — это поможет сэкономить. Кадаков отметил, что пик продаж зимней резины приходится на октябрь — тогда и цены будут самыми высокими, добавил Infox.ru.