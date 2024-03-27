Общество 27 марта 2024, 13:19 Автоэксперт Кадаков положительно оценил новые условия сдачи экзамена на права, которые вступят в силу 1 апреля

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» положительно оценил изменения условий сдачи на водительские права, которые вступят в силу 1 апреля.

При этом эксперт добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать точно, насколько увеличится процент сдающих на права.

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«По идее, теоретически, это должно увеличить количество кандидатов, которые сдают экзамен с первого раза», — сказал Кадаков.

Он отметил, что если экзаменаторы станут строже оценивать учеников, то этот показатель может вообще не поменяться.

С начала апреля в России изменятся условия сдачи экзамена на права и увеличится сумма штрафных баллов с пяти до семи.