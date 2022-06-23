Автоэксперт Кадаков оценил перспективы китайского бренда Hongqi в России

Китайский автопроизводитель Hongqi, по информации СМИ, может выйти на российский рынок до конца этого года. Автоэксперт Максим Кадаков в эфире радио Sputnik оценил перспективы бренда на российском рынке.

Раньше бренд выпускал машины высокого класса для правящей коммунистической партии Китая, их нельзя было раньше купить в простое пользование, отметил Кадаков. Сейчас он в основном работает на экспорт. В России эти машины, возможно, будут пользоваться популярностью.

««Китайские автомобили стали намного лучше, но при этом они стали намного дороже. Hongqi — это уже сегмент выше Genesis, который пытается спорить с Maybach, Bentley, AURUS. Говорить о том, что Hongqi сразу займут определенную долю рынка, нельзя, это будут штучные продажи, но и говорить о том, что у них нет никаких перспектив, я бы не стал», — сказал эксперт.