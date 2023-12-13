13 декабря 2023, 13:58
Автоэксперт Кадаков назвал здравой инициативу депутата Милонова ограничить максимальную цену на такси в непогоду
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал здравой идею депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить максимальную цену на такси в непогоду. Об этом написал RT.
При этом эксперт добавил, что в подобных случаях надо учитывать и желания водителей, поскольку многие из них просто не хотят выходить на работу в снегопад. От этого повышаются и тарифы.
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«Чтобы вывести их на линию, нужно предложить им что-то. Если вводить ограничения сверху, мы придем к тому, что все перевозки в снегопад уйдут в серую зону», — сказал он.
Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов добавил, что если ограничить цены, водители такси перестанут брать заказы.
Такси
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