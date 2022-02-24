Автоэксперт Кадаков назвал неудачной идею определять размер штрафов в зависимости от размера авто

Депутат ЗС Петербурга предложил определять размер штрафов за нарушение ПДД в зависимости от габаритов и стоимости авто. Автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT назвал эту идею нецелесообразной.

Он пояснил, что, помимо массы и укомплектованности машины, на результат аварии влияет множество факторов.

«Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны», — сказал Кадаков.