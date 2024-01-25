Общество 25 января 2024, 12:09 Автоэксперт Кадаков: надпись на трамвае «Внимание, пассажир!» является основанием для остановки водителя автомобиля

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Дорожные камеры в Москве будут отслеживать доступ пассажиров к остановкам трамваев. Водителям, которые не пропустят пешеходов, грозит штраф. Как вести себя в районе таких мест, рассказал автоэксперт Максим Кадаков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Если на трамвае или на другом маршрутном транспортном средстве горит надпись „Внимание, пассажир!“, то водитель должен остановиться до этой надписи и до зоны, которая обозначена разметкой», — объяснил специалист.

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Ситуация может вызвать вопросы у автомобилистов, которые оказались в вялотекущей пробке. Кадаков отметил, что в этом случае движение можно продолжить только после отъезда трамвая.