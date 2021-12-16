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    16 декабря 2021, 10:32

    Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, почему опасно долго не мыть машину зимой

    Полина Гребенщикова

    Многие автомобилисты часто моют машину летом, но зимой пренебрегают этим, поскольку автомобиль все равно быстро пачкается. Автоэксперт Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik рассказал, почему зимой мыть машину нужно чаще, чем летом.

    Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, почему опасно долго не мыть машину зимой

    Дело в противогололедных реагентах, которыми поливают дороги в крупных городах. Налипая на машину, этот состав портит ее покрытие, а если он попадет внутрь, то может повредить и электронные элементы. Поэтому зимой при ежедневном использовании авто необходимо мыть не реже раза в неделю.

    «Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой в машине. Эти размораживающие жидкости не только сами вредят [поверхностям автомобиля] при контакте, но они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — рассказал Хайцеэр.