Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, почему опасно долго не мыть машину зимой

Многие автомобилисты часто моют машину летом, но зимой пренебрегают этим, поскольку автомобиль все равно быстро пачкается. Автоэксперт Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik рассказал, почему зимой мыть машину нужно чаще, чем летом.

Дело в противогололедных реагентах, которыми поливают дороги в крупных городах. Налипая на машину, этот состав портит ее покрытие, а если он попадет внутрь, то может повредить и электронные элементы. Поэтому зимой при ежедневном использовании авто необходимо мыть не реже раза в неделю.

«Только представьте, какое количество вредных для машины жидкостей выливается осенью, зимой и весной на дороги. Чтобы смыть эту гадость, надо регулярно мыть машину. Если они застоятся, то вы получите проблемы с электрикой и электроникой в машине. Эти размораживающие жидкости не только сами вредят [поверхностям автомобиля] при контакте, но они еще и испаряются, а их пар уже проникает в электронные системы и там вредит», — рассказал Хайцеэр.