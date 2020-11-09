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    09 ноября 2020, 11:30

    Автоэксперт: изменение порядка оформления ДТП оправдано в Москве и Петербурге

    Артур Блянихов

    Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук обсудил с ИА Ura.ru планы московских властей пересмотреть правила оформления мелких аварий. В частности, речь идет о повторных ДТП.

    «Изменение порядка оформления ДТП оправдано в Москве и Санкт-Петербурге», — заметил Форманчук.

    По его словам, пока водители думают, что им делать на дорогах с бесперебойным движением на высокой скорости, в них врезаются другие машины. Там регулярно происходят повторные ДТП.

    Специалист напомнил, что на магистралях в Соединенных Штатах автомобилист должен убрать машину на обочину. При этом там другой порядок возмещения страховыми компаниями.

    «В России человеку придется оформлять ДТП, водители не смогут никуда уехать», — обратил внимание собеседник информагентства.

    В свою очередь руководитель проекта Probok.net Александр Шумский обозначил, что в ПДД необходимо закрепить норму, согласно которой «если пострадавших нет, останавливаться не нужно, доезжаете до первой безопасной площадки, там договариваетесь».