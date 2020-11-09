Автоэксперт: изменение порядка оформления ДТП оправдано в Москве и Петербурге

«Изменение порядка оформления ДТП оправдано в Москве и Санкт-Петербурге», — заметил Форманчук.

По его словам, пока водители думают, что им делать на дорогах с бесперебойным движением на высокой скорости, в них врезаются другие машины. Там регулярно происходят повторные ДТП.

Специалист напомнил, что на магистралях в Соединенных Штатах автомобилист должен убрать машину на обочину. При этом там другой порядок возмещения страховыми компаниями.

«В России человеку придется оформлять ДТП, водители не смогут никуда уехать», — обратил внимание собеседник информагентства.

В свою очередь руководитель проекта Probok.net Александр Шумский обозначил, что в ПДД необходимо закрепить норму, согласно которой «если пострадавших нет, останавливаться не нужно, доезжаете до первой безопасной площадки, там договариваетесь».