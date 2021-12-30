Автоэксперт Игорь Моржаретто поддержал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT оценил идею ввести налоговые вычеты для граждан при покупке авто. С таким предложением ранее выступил политолог Антон Орлов.

Моржаретто отметил, что такая мера поддержки могла бы мотивировать людей на покупку машины, способствуя обновлению автомобильного парка.

«Идея неплохая еще в том аспекте, что у нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля. Для этого будут, я надеюсь, льготные автокредиты возрождены через какое-то время, и налоговый вычет в этом смысле здорово бы тоже помогал», — пояснил эксперт.