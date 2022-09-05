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Автоэксперт Холодов рассказал о новом способе мошенничества

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Вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов рассказал о новом мошенничестве и о том, как автовладельцам от него защититься. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, злоумышленники просят аванс якобы за доставку машины из-за рубежа, а потом перестают выходить на связь. Холодов пояснил, что прежде, чем переводить деньги, следует почитать отзывы о компании, которая предлагает такую услугу.

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«Важно, чтобы эти отзывы оставляли на протяжении длительного времени», — подчеркнул эксперт.

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