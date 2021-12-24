Автоэксперт Холодов оценил законопроект об отмене ТО

Вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов обсудил с РИА ФАН законопроект об обязательной отмене технического осмотра, который был принят Госдумой в третьем чтении.

Холодов обратил внимание на некоторые тонкости в законопроекте, которые, по его словам, могут стать «миной замедленного действия». Он заметил, что обязательный техосмотр сохранится для коммерческих машин.

Отмечается, что раньше между водителями и сотрудниками ГИБДД была негласная договоренность: если внешне исправность машины вызывает вопрос, но техосмотр пройден успешно, то работу авто на дороге не проверяют. Сейчас автоинспектора могут активнее пользоваться правом изучать на месте работу ТС.

«Это и есть бомба замедленного действия. В любой момент, усилив работу ГИБДД в этом направлении, можно заставить всех автомобилистов опять приехать на станции диагностики», — цитирует Холодова «Утро.ру».