Автоэксперт Хайцеэр раскритиковал отмену обязательного ТО

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр негативно высказался об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, такое нововведение плохо отразится на водителях. Закон об обязательном ТО следовало упрощать, а не убирать совсем, подчеркнул Хайцеэр. Нужно было снизить требования для водителей, а полная отмена является ничем не обоснованной.

«Это решение, скорее, эмоциональное. Это такая пилюля для и так уже обглоданных со всех сторон автовладельцев», — заключил он.