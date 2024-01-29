Общество 29 января 2024, 15:47 Автоэксперт Хайцеэр объяснил проблемы с обслуживанием китайских машин особенностями ПО

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Проблемы с обслуживанием машин китайских марок объясняются особенностями программного обеспечения и запчастей. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН.

При этом эксперт отметил, что соответствующие трудности нельзя назвать глобальными. Со временем вопрос решится, считает специалист.

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По словам Хайцеэра, сложностей с транспортом из КНР не больше, чем с другими автомобилями.