29 января 2024, 15:47
Автоэксперт Хайцеэр объяснил проблемы с обслуживанием китайских машин особенностями ПО
Проблемы с обслуживанием машин китайских марок объясняются особенностями программного обеспечения и запчастей. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН.
При этом эксперт отметил, что соответствующие трудности нельзя назвать глобальными. Со временем вопрос решится, считает специалист.
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По словам Хайцеэра, сложностей с транспортом из КНР не больше, чем с другими автомобилями.
Машины
Китай
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