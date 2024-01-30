Общество 30 января 2024, 13:57 Автоэксперт Хайцеэр назвал резкие перепады температуры причиной трещин на лобовом стекле

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр перечислил основные причины появления трещин на лобовом стекле машины. К таким последствиям способен привести не отремонтированный вовремя скол, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, соответствующее повреждение может образоваться из-за резких перепадов температуры.

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«Когда начинают дополнительно чем-то подогревать стекло, чтобы быстрее очистить его от наледи, и оно лопается», — пояснил специалист.

По его словам, порой дефект появляется в результате заводского брака, но такое встречается крайне редко.