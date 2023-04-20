Общество 20 апреля 2023, 17:02 Автоэксперт Хайцеэр назвал курьеров самыми злостными нарушителями ПДД

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Курьеры, передвигающиеся на электровелосипедах, являются самыми злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, все курьеры руководствуются только одной целью — побыстрее доставить товар и заработать за это как можно больше денег. В этом случае для них конкретная цель оправдывает все средства, подчеркнул Хайцеэр.

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Он также добавил, что нарушители зачастую пересекают по диагонали сложный перекресток и едут на запрещающий свет светофора.