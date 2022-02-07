Автоэксперт Гусаров предложил варианты борьбы с курьерами, нарушающими ПДД

Ответственность за нарушения правил дорожного движения курьерами на велосипедах и самокатах лежит на них самих, передала «Вечерняя Москва». Таким мнением с изданием поделился Александр Гусаров, автомобильный журналист.

Он пояснил, что штрафовать компании за нарушения курьерами ПДД не имеет смысла. Это повысит стоимость доставки и товаров для потребителей. Нужно штрафовать курьеров, а лучше — пересаживать их на другой транспорт.

«Пытаясь доставить продукт потребителю, они вынуждены нарушать, потому что, если они не привозят вовремя, курьера наказывают. Проще всего взять и оштрафовать. Может, имеет смысл изменить правила приема на работу и не использовать для передвижения такие транспортные средства», — пояснил Гусаров.