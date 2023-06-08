08 июня 2023, 15:35
Автоэксперт Гуляев назвал идею размещать флаги на госномерах не самой первостепенной задачей
Автоэксперт Роман Гуляев оценил предложение сделать обязательным размещение флага России на автомобильных номерных знаках всех типов. Об этом написал RT.
Ранее с такой идеей выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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Гуляев считает, что главная задача у автомобильных номеров состоит в том, чтобы автомобиль был идентифицирован. Наличие или отсутствие российского флага, по его словам, к этому не относится.
«Флаг, а точнее его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утвержден», — сказал автоэксперт.
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