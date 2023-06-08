Общество 08 июня 2023, 15:35 Автоэксперт Гуляев назвал идею размещать флаги на госномерах не самой первостепенной задачей

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Автоэксперт Роман Гуляев оценил предложение сделать обязательным размещение флага России на автомобильных номерных знаках всех типов. Об этом написал RT.

Ранее с такой идеей выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Гуляев считает, что главная задача у автомобильных номеров состоит в том, чтобы автомобиль был идентифицирован. Наличие или отсутствие российского флага, по его словам, к этому не относится.

«Флаг, а точнее его наличие, к этим вещам не относится. Стандарты номеров утверждены, формат утвержден», — сказал автоэксперт.