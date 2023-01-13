Общество 13 января 2023, 13:41 Автоэксперт Евгений Барабас посоветовал, как выбрать семейный автомобиль freepik

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Семейный автомобиль в современных реалиях — вещь необходимая, но к его выбору нужно подходить серьезно и учитывать ряд критериев. Об этом «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Евгений Барабас.

При выборе семейного автомобиля важно помнить о безопасности. В нем должно быть, как минимум, шесть подушек и исправные ремни. Плюсом будут надувные шторки и отдельная защита в районе колен. Кроме того, лучше отдавать предпочтение в пользу распространенных моделей. В случае, если авто потребуется ремонт, в сервисах будут ходовые запчасти, и семье не придется месяцами ждать свою машину.

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Также особое внимание следует уделить комфорту. В идеале сзади должен быть удобный большой диван, в комплектацию входить зонированный климат-контроль и мультируль, который позволяет выполнять различные функции нажатием кнопок. Кроме того, подходящий размер багажника для семейного авто — не менее 400 литров. И еще рекомендуется учесть экономичность машины. Сюда входит расход бензина, стоимость обслуживания и страховка, которая зависит, в том числе, и от количества лошадиных сил.

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Однако, на российском рынке сейчас существует проблема с доступностью семейных авто, подходящих под эти критерии. Из отечественных автоэксперт назвал Lada Largus. А вот цену на иномарки он посчитал неадекватной. Но предложил несколько вариантов, которые могут быть по карману обычной семье, правда, авто на российский рынок обычно приходят уже подержанными.

«Можно привести в пример модель Toyota Rush. Это неофициально поставляемый автомобиль, он не поставлялся официально, даже когда Toyota была в России. Но эти модели приходят в Россию практически новыми, и это идеальный семейный автомобиль по всем критериям. Еще одно интересное направление — японские микроавтобусы, так называемые „кей-кары“. Они тоже приходят в Россию неофициально, параллельным импортом, но являются хорошими семейными вариантами автомобиля», — рассказал Евгений Барабас.