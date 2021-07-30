Автоэксперт: экспресс-тест на алкоголь сэкономит время

Автоэксперт Владимир Сажин поддержал упрощенную проверку водителей на алкоголь, для которой будут созданы экспресс-тесты. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он уточнил, что обычная проверка показывает точное количество алкоголя в крови, но она делается долго. Экспресс-тест проводится гораздо быстрее и экономит время.

«При экспресс-тесте дыхнул, он засосал пары из автомобиля и показал, что водитель пьяный либо трезвый», — объяснил эксперт принцип его работы.

Он добавил, что если результаты вызывают сомнения, то можно провести и обычную проверку, при которой надо дышать в трубочку.