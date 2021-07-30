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    30 июля 2021, 16:17

    Автоэксперт: экспресс-тест на алкоголь сэкономит время

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Владимир Сажин поддержал упрощенную проверку водителей на алкоголь, для которой будут созданы экспресс-тесты. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Он уточнил, что обычная проверка показывает точное количество алкоголя в крови, но она делается долго. Экспресс-тест проводится гораздо быстрее и экономит время.

    «При экспресс-тесте дыхнул, он засосал пары из автомобиля и показал, что водитель пьяный либо трезвый», — объяснил эксперт принцип его работы.

    Он добавил, что если результаты вызывают сомнения, то можно провести и обычную проверку, при которой надо дышать в трубочку.