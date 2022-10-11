Автоэксперт Данилов рекомендовал обжаловать штрафы на проданную машину | 360°

Общество 11 октября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Автоэксперт Данилов рекомендовал обжаловать штрафы на проданную машину

Читать 360tv в

Штрафы на проданную машину могут приходить, если новый владелец не поставил ее на учет. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на автоэксперта Святослава Данилова.

Реклама

Он отметил, что такие штрафы можно обжаловать в первые 10 дней. Это можно сделать даже через сайт ГИБДД, пояснил эксперт. В качестве доказательства необходимо предоставить договор о продаже автомобиля, заключил он.

0 0 0 0 0 0