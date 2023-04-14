Общество 14 апреля 2023, 17:49 Автоэксперт Данилов предложил упростить процедуру закрытия дворов для комфорта петербуржцев

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Процедуру закрытия дворов необходимо упростить для обеспечения комфорта жителей Петроградского и Адмиралтейской районов Санкт-Петербурга. Об этом заявил автоэксперт Святослав Данилов, сообщило «Агентство бизнес новостей».

Многие жители центральных районов города опасаются того, что их двор станет местом бесплатной парковки для недобросовестных водителей. Упрощение процедуры установки шлагбаумов поможет решить эту проблему, добавил Данилов.

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Отмечается, что данный вопрос сейчас находится на контроле Законодательного собрания Петербурга.