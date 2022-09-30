Автоэксперт Данилов напомнил правила смены летней резины на зимнюю | 360°

Общество 30 сентября 2022, 17:59 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Данилов напомнил правила смены летней резины на зимнюю

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Автоэксперт Святослав Данилов рассказал, когда пора менять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Он отметил, что все производители колес советуют разное, поэтому при покупке нужно смотреть инструкцию. Также эксперт добавил, что есть общее правило: когда средняя температура не превышает +4 градусов.

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«Когда температура падает ниже, значит время для зимних покрышек. Если температура выше, то это летние покрышки», — заключил Данилов.

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