Автоэксперт Бревдо рассказал, как быстро продать машину

Чтобы быстро продать автомобиль, можно воспользоваться услугой трейд-ин или обратиться к дилеру, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Трейд-ин подойдет тем, кто планирует приобретение нового автомобиля взамен нового.

«Цену нового автомобиля можно скорректировать за счет сдачи старого автомобиля в трейд-ин, это распространенная практика», — отметил Бревдо.

Если же задача заключается в том, чтобы просто быстро продать машину, можно воспользоваться услугами дилеров. Эксперт пояснил, что у многих нет времени самостоятельно заниматься продажей, а кто-то не знает, как это делать и боится продать невыгодно — в таком случае продажа через дилера может стать хорошим вариантом.

«Дилеры охотно берут подержанные машины. Они будут ее уже продавать сами, а вы получите на руки деньги. Очень часто бывает, что, когда человек ставит продаваться машину на сайте объявлений, ему начинают названивать дилеры с предложением купить ее. Они часто говорят, что готовы прямо за эту же цену купить, которую хочет человек, но это лукавство, потому что по факту цена будет ниже. Но такой способ тоже есть», — заключил специалист.