Общество 16 января 2024, 15:58 Автоэксперт Беляк: введение экосбора на шины может стать мерой для борьбы с «серым» импортом

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Минприроды предложило ввести в РФ эксперимент по взиманию экосбора с импортеров шин для легковушек. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал руководитель сети центров «Колесо.ру» Евгений Беляк.

По его мнению, реализация соответствующей идеи может стать мерой для сдерживания «серого» импорта. Сейчас им занимаются индивидуальные предприниматели, добавил специалист.

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Беляк отметил, что вероятность положительных результатов возрастет, если к разработке механизма привлекут экспертов в данной отрасли.