Автоэксперт Баканов рассказал, что делать при поломке машины на оживленной дороге

Если машина сломалась посреди дороги с оживленным движением, нужно как можно скорее найти возможность выйти из нее и установить аварийный знак, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Если у человека сломалась машина на оживленной дороге, то ему нужно ждать момента, чтобы все-таки выйти и выставить знак аварийной остановки. Если он этого не сделает, в него рано или поздно врежется машина. Если временной интервал между остановкой по факту поломки и ДТП будет значительным и это будет доказуемо (например, при помощи видеорегистратора), то человек может стать таким же виновником ДТП. Возможно, будет обоюдная вина», — предупредил Баканов.

Он добавил, что знак нужно установить на большом расстоянии от машины: в городе — на расстоянии 15 метров, а за городом — на расстоянии 30 метров.

«Это важно, потому что мало кто из наших автомобилистов понимает, что за ним может лететь фура где-то за поворотом и ее остановочный путь (время с момента, когда человек увидел опасность) или тормозной путь будут огромными», — пояснил эксперт.