Автоэксперт Баканов рассказал, стоит ли сейчас покупать машину

Тем, кто задумывается о покупке машины, лучше сделать это прямо сейчас. Такое мнение в разговоре с ИА Nation News выразил автоэксперт Петр Баканов.

Он пояснил, что очень трудно предугадать, что будет с автомобильным рынком в ближайшие месяцы. Это связано с санкциями, проблемами с поставками и общим состоянием отрасли.

«Если нужно купить машину, наверное, проще сейчас ее покупать и не ждать. Если, допустим, еще год назад я многим говорил: „Ребята подождите, не делайте каких-то сейчас резких и спонтанных действий“, сейчас про такое говорить нельзя. Ждать каких-то акций и скидок, наверное, не стоит», — сказал Баканов.