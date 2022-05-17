Автоэксперт Баканов рассказал, какая машина подойдет для поездок на дачу

Машина для семейных поездок на дачу должна быть просторной и оборудованной кондиционером, передала «Вечерняя Москва». Какие еще детали важны, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Чтобы все разместились в машине с комфортом, нужен просторный салон, а для вещей — большой багажник. Кроме того, важен хороший дорожный просвет, если дорога до дачи плохая.

«Хорошо бы, чтобы у машины были штатные рейлинги на крыше, чтобы закрепить верхний багажник-корзину. Это поможет перевезти дополнительную поклажу или стройматериалы, чем тоже дачники занимаются», — продолжил эксперт.

Если говорить о конкретных производителей, для дачи хорошо подойдет Renauilt Logan.

«Любой кроссовер можно назвать: от Hyundai Creta до китайских машин. Любой внедорожник: „Нива“, „УАЗ Патриот“ и т. д. Даже Skoda Octavia с большим багажником будет хорошим вариантом для дачника, у которого все нормально с дорогой», — заключил Баканов.