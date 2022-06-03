Автоэксперт Баканов предсказал падение цен на подержанные авто

Цены на подержанные автомобили в мае упали на 12%, а в скором времени снижение цен может дойти до 25%. Таким прогнозом с ИА Nation News поделился автоэксперт Петр Баканов.

В 2022 году цены на автомобильном рынке в России резко выросли, и рост стоимости машин сузил круг предложений на вторичном рынке, из-за чего образовался дефицит, пояснил эксперт.

«Нужно учитывать, что резкое подорожание новых машин вынудило людей, владеющих нестарыми (два–три года) автомобилями, придержать свои машины, не продавать их. Это важный фактор. Возник своеобразный дефицит», — сказал он.

Продавцы выкрутили цены настолько, что покупатели просто потеряли интерес. Рынок уперся в потолок, и цены неизбежно начали ползти вниз. Снижение цен на подержанные авто продолжится, считает эксперт, и может дойти до 20-25%. При этом предпосылок к тому, чтобы подешевели и новые машины, пока нет.