Общество 08 декабря 2023, 12:47 Автоэксперт Баканов посоветовал не дробить лед скребком при очистке кузова машины

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Каждый год зима приносит трудности для водителей, чьи транспортные средства оказываются в снежно-ледяном плену. Как деликатно и безопасно очистить машину, рассказал автоэксперт Петр Баканов в беседе с Gazetametro.ru.

Специалист посоветовал не использовать пластмассовый или железный скребок при уборке обледенений с кузова автомобиля. Такой способ приведет к повреждению лакокрасочного покрытия. Лучше дождаться, когда машина нагреется и замерзшая вода оттает самостоятельно, отметил эксперт.

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По его словам, важно не забывать и про очистку колес. Перед поездкой необходимо пробить снег и наледь между спицами. В противном случае снизится качество управления транспортом, добавил сайт «Дни.ру».