Автоэксперт Баканов назвал современные гаджеты, которые бесполезны для машин

Автоэксперт Петр Баканов рассказал о бесполезных для машины гаджетах. Об этом сообщило ИА Nation News.

Среди них — дешевые китайские вентиляторы. Предполагается, что они могут заменить кондиционеры, но по факту они бесполезны и быстро ломаются.

«По своему опыту могу сказать, что проку от них мало, ломаются они быстро и какого-то ощутимого притока влажности они не дают, это первый момент», — рассказал Баканов.

Также он отметил круглые нашлепки на зеркала: они будут лишь отвлекать, но при этом никакой пользы от них нет. Кроме того, не особо нужны радар-детекторы, считает эксперт.

«Радар-детектор в их нынешней современности потихонечку теряет свой смысл, особенно если вернуться к вопросу регулирования на камерах через дистанцию», — пояснил он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что владельцы самых популярных низкобюджетных иномарок могут столкнуться со злоумышленниками, угоняющими автомобили ради запчастей. По его словам, это касается таких машин, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster