Автоэксперт Баканов назвал причины высокого расхода масла в машине

Если машина начала потеблять много масла, игнорировать это не стоит, передала «Вечерняя Москва». Причины могут быть разными, некоторые из них исправляются довольно легко, другие требуют дорогостоящего ремонта, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Одна из самых частых причин — износ прокладок. Прокладки клапанной и передней крышки могут истончиться с возрастом и начать пропускать масло.

Кроме того, может забиться клапан системы вентиляции картерных газов. Косвенным признаком такой проблемы могут быть маслянистые разводы на дроссельной заслонке или впускном тракте.

«Самая печальная и значительная проблема по степени ремонта — когда коксуются маслосъемные кольца и они не могут в должной мере обеспечить слив масла в картер. После того как коксуются кольца, могут появиться и задиры, потому что поршень не работает так, как нужно. У кольца нет подвижности, и, соответственно, поршень может немного „гулять“ внутри цилиндра, ударяясь о стенки, создавая избыточное трение. Этот случай самый распространенный, он свидетельствует об износе двигателя», — рассказал Баканов.