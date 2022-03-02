Автоэксперт Баканов назвал пять обязательных гаджетов в машине

Автоэксперт Петр Баканов в разговоре с ИА Nation News назвал пять гаджетов, которые должны быть в каждой машине. Они помогут сделать поездку безопасной и избежать непредвиденных ситуаций.

Самая полезная вещь в автомобиле — это видеорегистратор, считает эксперт.

«Чем видеорегистратор будет совершенней, тем лучше. Например, те видеорегистраторы, в которых есть GPS, дата и другие данные, принимаются, как серьезные и весомые доказательства для страховых компаний и для оформлений даже достаточно дорогостоящих ДТП», — пояснил Баканов.

Также всегда нужно возить с собой компрессор, чтобы быстро накачать колесо при необходимости. Третьей вещью эксперт назвал зарядно-пусковое устройство, чтобы быстрее запустить двигатель при разряженной аккумуляторной батарее.

Кроме того, Баканов посоветовал возить с собой полную аптечку и лопату.

«Лопату, хотя бы саперного типа нужно иметь. Она действительно может помочь как-то откопать машину, если вы застрянете», — сказал специалист.