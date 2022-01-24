Автоэксперт Баканов напомнил о важности осмотра машины перед поездкой

Осмотр автомобиля перед поездкой поможет избежать штрафов, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Световые приборы и номера обязательно нужно осмотреть на предмет загрязнений. Кроме того, нужно проверить, нет ли подтеков технических жидкостей.

Что касается номеров, эксперт напомнил, что по закону оштрафовать за грязные номера могут лишь в случае, если с расстояния 20 метров не читается ни одна буква и цифра.

«Если вы умышленно закрываете их компакт-диском или листочком, если у вас какой-либо механизм сокрытия номеров на тросиках — вот за это уже будет конфискация устройств и лишение прав. Но здесь важно помнить: если у вас номера просто запачканы грязью и к вам сотрудники полиции начинают применять статью за нарушение, то это нечестно, здесь нужно оспаривать, снимать действия и говорить, что они неправомерные. Если грязь и снег — просто штраф», — сказал Баканов.