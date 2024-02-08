Общество 08 февраля 2024, 16:09 Автоэксперт Багаев призвал водителей соблюдать дистанцию и не выходить на обгон в снегопад

Читать 360tv в

При неблагоприятных погодных условиях водителям стоит отказаться от поездки. Если это невозможно, необходимо руководствоваться определенными правилами на дороге. Об этом рассказал автоэксперт Максим Багаев в беседе с Life.

По словам специалиста, в снегопад важно соблюдать дистанцию, которая позволит сманеврировать в случае возникновения опасной ситуации. Багаев также посоветовал не забывать о включении габаритов и противотуманок.

Реклама

Не стоит постоянно перестраиваться и выходить на обгон, добавил эксперт. Попытки сэкономить 5-10 минут времени могут привести к ДТП.