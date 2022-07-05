Автоэксперт Ашурков рассказал, как защититься от кражи фар

Автоэксперт Вячеслав Ашурков перечислил меры предосторожности, которые помогут избежать кражи автомобильных фар. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Он рассказал, что фары можно дополнительно укрепить на СТО. Кроме того, их можно маркировать. Такой способ был популярен среди водителей в 2000-х, когда кражи случались часто.

«Они наносили госномер авто или свою фамилию, а потом приходили в фирмы, которые занимались продажей б/у оптики, и с помощью ультрафиолета выявляли свои фары», — пояснил Ашурков.

Наконец, машины можно оставлять на охраняемой парковке, куда нет доступа у посторонних людей.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что не стоит жалеть денег на страхование машины. Он подчеркнул, что в обязательном порядке следует страховать автомобили не старше трех лет, чтобы избежать угонов. Эксперт отметил, что многие страховые компании дают рассрочку, чтобы клиентам было удобнее.

Также стоит соблюдать и другие меры предосторожности. Например, не оставлять машину надолго в безлюдных местах.