Общество 10 марта 2023, 10:50 Автоэксперт Антон Трошанов рассказал, какая опасность подстерегает водителей весной

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Весна — непростое время для водителей, потому что с появлением первого весеннего солнца возрастает и риск ДТП. Об этом радиостанции Sputnik рассказал автоэксперт Антон Трошанов.

Он предупредил, что водитель должен контролировать пространство перед собой. А если автомобилиста ослепит солнце, то он может попасть в аварию.

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«В случае ослепления солнцем нельзя маневрировать, потому что вы не понимаете, что происходит справа и слева. Нельзя резко тормозить, потому что в вас может врезаться машина, которая находится позади вас. Следует постепенно снизить скорость вплоть до полной остановки», — сказал Антон Трошанов.

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Он также посоветовал сконцентрировать взгляд на крае проезжей части, если солнце ослепляет прямо. Это поможет сориентироваться и не потеряться на дороге, а также снизить попадание лучей в глаза. Кстати, так же рекомендуют действовать, если слепит фарами встречная машина.

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