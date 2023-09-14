Общество 14 сентября 2023, 18:11 Автоэксперт Ахметжанов: на урегулирование правового статуса СИМ потребуется не менее 5 лет

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Урегулирование правового статуса средств индивидуальной мобильности займет не менее пяти лет. Об этом сообщил руководитель юридического отдела «Общества защиты прав автомобилистов» Равиль Ахметжанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, уже сейчас специалистам необходимо нарабатывать юридическую базу, однако формализм еще долго будет преобладать над рационализмом. Ситуация осложняется тем, что многие СИМ попадают под разные видовые критерии.

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Отмечается, что ранее Минтранс России подготовил новый план запретов и ограничений для пользователей электросамокатов.