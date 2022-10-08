Автодвижение по Крымскому мосту запустят 8 октября после 16 часов | 360°

Важное 08 октября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Автодвижение по Крымскому мосту запустят 8 октября после 16 часов Глава Минтранса России Савельев: движение по Крымскому мосту запустят вечером 8 октября Фото Соцсети

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Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 8 октября по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев. Его слова процитировал «Коммерсант».

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня», — сказал он.

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Савельев отметил, что транспорт распределят согласно реверсивному способу перемещения. Для движения в обе стороны запустят одну полосу.

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Также глава российского Минтранса распорядился усилить транспортную безопасность. Среди необходимых мер он указал на повышенный уровень досмотра транспорта.

Ранее представители пресс-службы Минтранса сообщали, что организацию движения первых поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив обеспечат к 20:00 по московскому времени.

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