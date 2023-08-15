Общество 15 августа 2023, 09:02 «Автодом» запланировал выпуск легковых машин на бывшем заводе Mercedes в 2024 году Мантуров: производство авто на экс-заводе Mercedes может начаться в 2024 году РИА «Новости»

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«Автодом» в 2024 году может приступить к производству автомобилей на бывшем заводе Mercedes в России. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках форума «Армия-2023». Его слова привел ТАСС.

«Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство», — указал Мантуров.

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Он указал, что на заводе наладят выпуск легковых автомобилей, так как «доставшееся в наследство» производство адаптировали именно на эту категорию машин.

Вице-премьер добавил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может стартовать до конца текущего года.

Ранее в Тольятти возобновили производство Lada Largus. До конца августа планируют собрать 650 автомобилей и машинокомплектов электромобилей.

В следующем году компания начнет производство Lada Iskra. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил президенту России Владимиру Путину испытать новинку.